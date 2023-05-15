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Sakarya'da haber alınamayan ilahiyat öğrencisinin cesedi arazide bulundu

Sakarya'da haber alınamayan ilahiyat öğrencisinin cesedi arazide bulundu

SAKARYA’da bir süredir kendisinden haber alınamayan vekil imam ve ilahiyat fakültesi öğrencisi, Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü olarak bulundu.

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Vekil imamlık yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bekir Türker’den 13 Mayıs gününden itibaren haber alınamadı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İnceleme başlatan polis ekipleri, Türker’in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide bulundu. Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker’in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi’nde boş bir arazide buldu.

Cinayet ihtimali üzerinde duran ekipler, olayı çok yönlü olarak araştırıyor.

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