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Almanya'da toptan eşya fiyatları 28 aydır ilk kez düşüş kaydetti

Almanya'da toptan eşya fiyatları 28 aydır ilk kez düşüş kaydetti

Almanya'da toptan ticaretteki fiyatlar, nisanda yıllık bazda 28 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede Toptan Eşya Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 gerileyerek Aralık 2020'den bu yana ilk yıllık düşüşü gösterdi.

Destatis açıklamasında, "Toptan ticaretteki fiyatlarda nisandaki düşüş, Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 1,2 azalıştan bu yana ilk düşüş oldu." denildi.

Fiyatlar, martta yüzde 2 ve şubatta yüzde 8,9 artmıştı.


Toptan Eşya Fiyat Endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 geriledi.

Fiyatlardaki düşüşte petrol ürünlerinin fiyatlarının gerilemesi etkili oldu. Nisanda yıllık bazda petrol ürünleri yüzde 15,7 ve katı yakıtlar yüzde 31,5 düşüş kaydetti. Nisanda patates fiyatlarındaki artışın yıllık bazda yüzde 22 olması dikkati çekti.

Bu arada, toptan satış üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme, gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Öte yandan, Almanya'da martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle nisanda beklentilere yakın olarak yüzde 7,2'ye geriledi.

Uzmanların çoğu, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da artık enflasyonun zirve yaptığını belirtirken, enflasyonun, gıda fiyatlarıyla şimdilik yüksek kalmasının beklendiğini ve tüketicilerin satın alma gücünü düşürmeye devam edeceğini vurguladı.

Bu arada, önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitüleri, 2022'de ortalama yüzde 6,9 olan enflasyonun 2023 için ortalama yüzde 6'ya ineceği ve 2024'te yüzde 2,4'e düşeceği öngörüsünde bulunuyor.

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