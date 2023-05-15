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İstanbul Havalimanı’nda oy sayımı sona erdi! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

İstanbul Havalimanı’nda oy sayımı sona erdi! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların İstanbul Havalimanı’nda kullandıkları oyların sayılma işlemi tamamlandı. Buna göre havalimanında 18 bin 271 oy kullanırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 bin 1 oy aldı.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda kullandıkların oyların sayımı tamamlandı.

Havalimanı'nda kullanılan 18 bin 271 oydan, 18 bin 81’i geçerli sayıldı. Açıklanan sonuçlara göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511 oy alırken, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 bin 1 oy aldı.Adaylıktan çekilen Muharrem İnce 152 oy alırken, Sinan Oğan 417 oy aldı.

28. Dönem milletvekili seçimlerinde ise, CHP 6 bin 424, AK Parti 6 bin 321, İYİ Parti bin 191, MHP bin 151, Yeniden Refah Partisi 285, Yeşil Sol Parti bin 10, Türkiye İşçi Partisi 819, Zafer Partisi 229 ve Büyük Birlik Partisi 88 oy aldı.

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