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Çin'de bir ABD vatandaşı, casusluk suçlamasıyla müebbet hapis cezası aldı

Çin'de bir ABD vatandaşı, casusluk suçlamasıyla müebbet hapis cezası aldı

Çin'de, Hong Kong Özel İdari Bölgesinde sürekli oturum sahibi bir ABD vatandaşının, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildiği bildirildi.

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Cıciang eyaletinin Sucou şehrindeki Orta Halk Mahkemesi, Nisan 2021'de Ulusal Güvenlik Bürosu tarafından gözaltına alınan John Şing-van Leung hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, ulusal güvenlik gerekçesiyle kamuya kapalı yürütülen yargılamanın sonunda, 78 yaşındaki ABD vatandaşını ömür boyu hapis ve 500 bin yuan (72 bin dolar) para cezasına çarptırdı.

Kararda, sanığın kimlik ve pasaport bilgileri aktarılırken, şahsın geçmişine ve suçlamaya konu edilen eylemlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Ulusal basındaki haberlerde, Leung'un ABD'de ve Çin'de yerel yönetimlerle yakın ilişkisi bulunan bir iş insanı olduğu belirtildi.

Leung'un 1985'te Çin'in Guangcou ve ABD'nin Oklahoma şehirleri arasında dostluk faaliyetleri yürüten bir dernek kurduğu, Çin-ABD arasında ticari ve kültürel faaliyetleri geliştirmek, yatırımları teşvik etmek üzere ABD'den yerel siyasetçiler ve iş insanları için Çin'e geziler düzenlediği kaydedildi.

Leung'un başkanı olduğu Çin-ABD Dostluk Derneğinin, Hong Kong'da 2020'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'na da destek beyanında bulunduğu aktarıldı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği ve Hong Kong-Makau Başkonsolosluğu, davaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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