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Sayım devam ediyor! CHP'den yurt dışı oylara ilişkin açıklama: Esas seçim şimdi başlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sayım devam ediyor! CHP'den yurt dışı oylara ilişkin açıklama: Esas seçim şimdi başlıyor

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, büyük oranda sayımı tamamlanan yurt dışı oylarla beraber seçimin ikinci tura kalacağını öngördüklerini belirterek, "Esas seçim şimdi başlıyor." dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Levent Gök hakim ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleriyle toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yurt dışındaki oyların sayımının büyük oranda tamamlandığını anlatan Gök, "Aşağı yukarı yüzde 2'lik bir dilim henüz girilemedi. Şu ana kadar yurt dışı oylardan gelen sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 56-57 civarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40-42 civarında, Sayın Sinan Oğan'ın da yüzde 2 civarında oy aldığı görülüyor." bilgisini verdi.

"İkinci tura kalma olasılığının çok büyük"

Gök, "İşlenmeyen yaklaşık yüzde 2-2,5'lik dilim var. Yaptığımız değerlendirmede, bu dilimlerin aynı oranlarda adaylara yansıdığını düşündüğümüzde, ülke toplamındaki sandık sonuçları eklendiğinde seçimin ikinci tura kalma olasılığının çok büyük oranda olacağını öngörüyoruz." dedi.

"Esas seçim şimdi başlıyor"

Yetkililerin açıklamalarını beklediklerini ancak yaptıkları hesaplamalar ve rakamların böyle bir tabloyu gösterdiğini dile getiren Gök, şunları kaydetti:

"Türkiye ilk defa tarihinde ikinci turlu seçim yaşayacak. Dün yapılan ve bugün de devam eden sayımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir. Genel Başkanımız da ikinci tura kalmıştır. Dolayısıyla herkesin sorumluluk duygusu içerisinde bu seçimlerin ikinci turuna hazırlanması gerekiyor. Esas seçim şimdi başlıyor."

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