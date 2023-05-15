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'İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız' diyen CHP'li Faik Öztrak: Erdoğan güven oyunu alamadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçim sonuçlarının Erdoğan'ın seçmenlerin güven oyunu alamadığını iddia eden Öztrak, "Seçimin ikinci tura kaldığı kesinleşti" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Kısa bir açıklama yapan Öztrak, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:
“Dün yapılan seçimler, Erdoğan’ın milletimizden güvenoyu alamadığını göstermiştir. Şu an itibarıyla sandıkların tamamına yakını sayılmış, yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır.
Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması Demokrasimiz adına sevindiricidir.

"İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız"

Müşahitlerimize avukatlarımıza ve tüm gönüllülerimizin çabaları her türlü takdirin üstündedir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Dün akşam sabah kadar gösterdikleri büyük fedakârlığı 28 Mayıs’ta da göstereceklerinden ve milletimizin tek bir oyunun dahi heba olmayacaklarından eminiz. Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Milletimizin iradesi her şeyin üzerindedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak.”

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