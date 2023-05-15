Tayland'da yeni hükümet koalisyonla kuruldu

Tayland’da dün yapılan genel seçimin ardından yeni hükümeti kuracak 308 temsilciden oluşan koalisyona, İleri Hareket Partisi (MFP) ile Taylandlılar İçin Partisi (PTP) liderlik edecek.

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MFP lideri Pita Limjaroenrat, yaptığı açıklamada, 308 temsilciden oluşan yeni koalisyon hükümetinin kurulduğunu; buna MFP ile PTP’nin liderlik edeceğini belirtti.

Limjaroenrat, PTP lideri Paetongtarn Shinawatra ile istişarelerde bulunduğunu, kendi partileri haricinde diğer küçük partiler Palang Prachachat Partisi, Thai Sang Thai Partisi ve Liberal Thai Partisinin de koalisyonda yer alacağını kaydetti.

Tayland’da bir adayın başbakan olabilmesi için 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 250 üyeli Senato'nun ortak oturumunda 376 alması gerekiyor. Partiler arasında anlaşmazlık çıkmazsa yeni başbakanın MFP lideri Pita Limjaroenrat olması öngörülüyor.

52 milyon seçmenin bulunduğu Tayland’da katılımın oranının yüzde 75 olduğu seçimlerin ardından, koalisyona liderlik eden MFP’nin 115, PTP’nin ise 111 temsilcisi bulunuyor. 308 temsilciden oluşan koalisyondaki kalan koltukları ise diğer 3 parti paylaşıyor.

Tayland genel seçimleri

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 400 seçim bölgesinde sandığa gitmişti.

500 kişilik Temsilciler Meclisinin 400 üyesi her bir seçim bölgesinde oy çokluğu, diğer 100 üye ise ayrı bir oylamayla belirleniyor. Cunta tarafından atanan askerlerden oluşan 250 üyeli Senato ve 500 üyeli Temsilciler Meclisi, ortak oturumla başbakanı seçecek.

Tayland'da eski Başbakan Taksin Şinavatra, yolsuzluk ve krala saygısızlıkla suçlanarak 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Taksin Şinavatra'nın kardeşi Yinglak Şinavatra 2011'de seçimle iktidara gelmiş ancak Yinglak'ı "ağabeyinin kuklası" olmakla suçlayarak istifasını isteyenlerin ayaklanmasının bastırılamaması üzerine, Tayland ordusu 22 Mayıs 2014'te tekrar yönetime el koymuştu.

O dönem Tayland Kraliyet Ordusu Komutanı olan Prayut, 2014-2019 yıllarında ülkeyi yöneten askeri hükümetin başbakanı olmuştu. Prayut, Mart 2019'da yapılan seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisi ile cunta tarafından atanan askerlerden oluşan Senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Taksin Şinavatra'nın en küçük kızı Paetongtarn Şinavatra, Ekim 2021'de babasının destekçileri tarafından kurulan en büyük muhalefet partisi Pheu Thai'de görev almıştı.

Pita Limjaroenrat ile birlikte başbakanlığın en büyük adaylarından olan Paetongtarn, seçilmesi halinde Şinavatra ailesinden başbakanlık görevini yürüten dördüncü kişi olacak.