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NEVÜ ve Pakistan Wah Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

NEVÜ ve Pakistan Wah Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Pakistan Wah Üniversitesi arasında öğretim ve araştırma elamanları ile öğrenci değişimi başta olmak üzere ortak kültürel ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesine yönelik ikili iş birliği protokolü imzalandı.

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Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Pakistan Wah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jameel-Un Nabi, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın ve NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin Polat katıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün belirlediği hedefler istikametimde üniversite olarak ulusallaşmaya büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, protokolü Pakistan Wah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jameel-Un Nabi ile birlikte imzalayarak her iki üniversite için hayırlı olması temennisinde bulundu.

NEVÜ’de 45 farklı ülkeden öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü söyleyen ve bu sayının artması için de farklı ülke üniversiteleri arasında önemli iş birliklerine imza attıklarını belirten Aktekin, “Cumhurbaşkanlığımız ve YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim gören uluslararası öğrencilere önemli destekler vermekte. Bu bünyede ulusallaşmaya büyük önem veren bir üniversite olarak farklı ülke üniversiteleri ile imza altına aldığımız ikili iş birliği protokollerimizle öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri başta olmak üzere ortak önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Diğer taraftan şu anda üniversitemizde Pakistan’ın da aralarında bulunduğu 45 farklı ülkeden 700 uluslararası öğrencimiz eğitim görmekte.

Bugün ise NEVÜ olarak Pakistan Wah Üniversitesi arasında imzaladığımız iş birliği protokolü bünyesinde her iki üniversite olarak öğretim elemanı ve öğrenci değişimi başta olmak üzere ortak akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunacağız. Ayrıca seminer, sempozyum, kongre ve benzeri akademik ve bilimsel faaliyetler yürüteceğiz. Ben bu vesileyle üniversitemizde misafir ettiğimiz Wah Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Jameel-Un Nabi olmak üzere bu protokolün hazırlanmasına emeği geçenlere teşekkür ediyor ve her iki üniversite için de hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Wah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jameel-Un Nabi ise misafirperverliklerinden ve iki üniversite arasında yürütülecek çalışmalara vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür etti.

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