BIST 4.674
DOLAR 19,66
EURO 21,42
ALTIN 1.273,32
HABER /  EKONOMİ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 170 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Abone ol

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 38 milyon 704 bin 214 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 932 bin 595 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 170 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 220 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 628 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 711 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 778 bin 520 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 935 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli para atletler, İtalya'da 14 madalya kazandı!
Milli para atletler, İtalya'da 14 madalya kazandı!
Adana'da bir kişinin telefonunu ve parasını gasbeden 2 kişiye dava
Adana'da bir kişinin telefonunu ve parasını gasbeden 2 kişiye dava
Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?"
Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?"
NEVÜ ve Pakistan Wah Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
NEVÜ ve Pakistan Wah Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
Osman Gökçek evli mi, boşandı mı? Osman Gökçek kaç yaşında, aslen nereli?
Osman Gökçek evli mi, boşandı mı? Osman Gökçek kaç yaşında, aslen nereli?
Elektronik müzik grubu The Prodigy, İstanbul'da konser verecek
Elektronik müzik grubu The Prodigy, İstanbul'da konser verecek
Sayım devam ediyor! CHP'den yurt dışı oylara ilişkin açıklama: Esas seçim şimdi başlıyor
Sayım devam ediyor! CHP'den yurt dışı oylara ilişkin açıklama: Esas seçim şimdi başlıyor
'İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız' diyen CHP'li Faik Öztrak: Erdoğan güven oyunu alamadı
'İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız' diyen CHP'li Faik Öztrak: Erdoğan güven oyunu alamadı
Hangi aday hangi bölgeden ne kadar oy aldı? Erdoğan 4 bölgede birinci
Hangi aday hangi bölgeden ne kadar oy aldı? Erdoğan 4 bölgede birinci
Tayland'da yeni hükümet koalisyonla kuruldu
Tayland'da yeni hükümet koalisyonla kuruldu
Çin'de bir ABD vatandaşı, casusluk suçlamasıyla müebbet hapis cezası aldı
Çin'de bir ABD vatandaşı, casusluk suçlamasıyla müebbet hapis cezası aldı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den medyaya teşekkür
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den medyaya teşekkür