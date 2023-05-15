Ünal Karaman milletvekili oldu mu 2023 Meclis'e girdi mi? Ünal Karaman kimdir?

Türkiye sandık başına gitti ve oyunu kullandı. 28. dönem milletvekilleri de resmi olmayan sonuçlara göre belli olmaya başladı. Meclise girip girmediği merak edilen isimleren biri de eski futbolcu Ünal Karaman oldu. Konya’dan İYİ Parti milletvekili adayı olan Ünal Karaman Meclis'e girdi mi, milletvekili oldu mu?

Abone ol

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman Konya'dan İyi Parti vekil adayı olmuştu. En çok merak edilen konulardan biri de Ünal Karaman'ın milletvekilliği sonucu oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Ünal Karaman Konya'dan milletvekili oldu. Peki, Ünal Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında? Ünal Karaman hangi partiden milletvekili adayı oldu? Hangi takımlarda forma giydi?

Ünal Karaman Konya milletvekili adayı olarak seçimlere katılmıştı. Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Karaman, İYİ Parti Konya milletvekili olmaya hak kazandı.

Ünal Karaman'ın milletvekili seçilmesinin ardından merak edilen bir diğer isim Gökhan Zan oldu. İYİ Parti Hatay milletvekili adayı olan Gökhan Zan milletvekili seçilemedi.

Ünal Karaman kimdir?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966 yılında Konya'da doğdu. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984'te Gaziantepspor'a transfer oldu. İlk kez bu takımda, üstelik 2. Lig'de oynarken Türkiye millî futbol takımı formasını giyen Ünal Karaman, 1987'de Malatyaspor'a transfer oldu.

Malatyaspor'da 1988'de bir lig üçüncülüğü yaşadı. A millî takımın orta sahasının da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 1990'da transfer olduğu Trabzonspor'da kariyerinin büyük bir bölümünde oynadıktan sonra, 1999'da transfer olduğu MKE Ankaragücü'nde bir yıl futbol oynadı ve 2000 yılında futbolu bıraktı.

Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında ümit millî takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman 24 Mart 2008 tarihinde Konyaspor'daki görevinden istifa etti.

2008 yılının Kasım ayında Hakan Kutlu'nun istifası ile MKE Ankaragücü'nün başına geçti. 7 Aralık 2008 tarihinde lig de Galatasaray ile yaptığı ve 3-0 mağlup ayrıldığı karşılaşma sonrası istifa etti.

19 Mayıs 2009 günü 2008-09 sezonunun son iki haftasında tekrar Konyaspor'da göreve başladı. 2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirildi. 18 Şubat 2010 tarihinde Ünal Karaman, Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak da göreve getirildi. 28 Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş istifa ettiği için kendisi ve tüm teknik ekip de istifa etti. 2013'te yuvası Trabzonspor'a sportif direktör olarak geri döndü. Ancak 4 Ekim 2013 günü görevinden istifa etti.

2014-15 sezonunu 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un başında geçti ve sezon sonunda mavi-lacivertli takım ligi 4. sırada tamamladı.

Ünal Karaman 2016 yaz sezonu döneminde 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirildi ve 02 Ocak 2020 tarihinde Trabzonspor'un teknik direktörlük görevinden istifa etti.

3 Mart 2020 tarihinde Çaykur Rizespor teknik direktörlük görevine getirildi. ve 14 Temmuz 2020 tarihinde direktörlük görevinden istifa etti.

20 Ocak 2021 tarihinde Göztepe teknik direktörlük görevine getirildi. 31 Ağustos 2021 tarihinde, Göztepe Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.