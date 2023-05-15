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İzmir'de 5 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Kanlı kahvehane baskınında yeni gelişme!

İzmir'de 5 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Kanlı kahvehane baskınında yeni gelişme!

İZMİR'İn Menderes ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı kahvehane baskınıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 1 sene önce meydana gelen silahlı kavganın intikamını almak için kahvehaneye baskın düzenledikleri öğrenildi.

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Olay 11 Mayıs akşamı saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'nda 2 katlı binanın en üst katında bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek mevzusu bulunan iki grup konuşmak için kahvehanede bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı.

İki tarafın da silah kullandığı kavgada 7 kişinin tabancayla vurulduğu öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İntikam detayı

Öte yandan iki grup arasında daha önceden kumar sebebiyle alacak verecek meselesi yüzünden silahlı yaralama olayının olduğu, kahvehanede 5 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayın da bu yüzden kaynaklanan husumetten meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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