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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belli oldu

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı tarihleri açıklandı. Fenerbahçe-Sivasspor maçı 24 Mayıs'ta, Ankaragücü-Başakşehir maçı 25 Mayıs'ta oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı tarihleri açıklandı. 24 Mayıs'ta Fenerbahçe-Sivasspor, 25 Mayıs'ta ise Ankaragücü-Başakşehir maçları oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Kupada yarı final rövanş maçı tarihleri açıklandı. TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre 24 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe-Sivasspor, 25 Mayıs Perşembe günü ise Ankaragücü-Başakşehir maçları oynanacak.

İki maç da saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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