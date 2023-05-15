Keçiören Belediyesi, Çizgi İzleyen Robot Yarışması'yla 100 bin lira ödül verecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Heyecanlı geçen yaklaşık 6 ayın sonunda robotlar yarışacak ve başarılı olanlar kazanacak"

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Keçiören Belediyesi TEKNOMER tarafından düzenlenen 100 bin TL ödül havuzuna sahip "Çizgi İzleyen Robot Yarışması", 17 Mayıs'ta Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, TEKNOMER Rob-Okul Robot Yarışması'na Ankara geneli ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde, 25 ilkokul, 126 ortaokul, 64 lise ve 25 üniversiteden toplam 234 takım ile 708 öğrenci başvuru yaptı.

Başvurusu kabul edilenlere 4 hafta boyunca çizgi izleyen robot ve robotik kodlamaya yönelik dersler Youtube üzerinden çevrim içi olarak verildi. Eğitimlerin sonunda yarışmada kullanmak üzere 50 adet robot seti hazırlandı ve eğitimlerde başarı gösteren 50 okula armağan edildi.

Temel seviye ve ileri seviye olmak üzere iki kategoride yarışacak olan öğrenciler yarışmanın sonunda ödüllerin sahibi olacak.

Temel düzey olarak belirlenen kategoride yarışacak ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin takımlarından birinci olana bir tam altın, ikinci olana bir yarım altın, üçüncü olana bir çeyrek altın ile okullara ayrıca tablet hediye edilecek.

İleri düzey kategoride yarışacak lise ve üniversite takımlarından birinci olan 4 tam altın, ikinci olan 4 yarım altın, üçüncü olan 4 çeyrek altın kazanacak ve ilk üçe giren okul takımlarına tablet verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yarışmamıza başvuru yapan öğrencilerimize online ve yüz yüze eğitimler verdik. İlkokul ve ortaokul düzeyinde yarışmacı 24 öğrencimiz TEKNOMER'de 2 aylık robotik kodlama eğitimi aldı. Gençlerimizin kodladıkları robotları denemeleri için onlara bir tane de pist hazırladık. Gelip merkezimizi deneyimlesinler istedik. Büyük gün geldi çattı. Heyecanlı geçen yaklaşık 6 ayın sonunda robotlar yarışacak ve başarılı olanlar kazanacak." ifadelerini kullandı.