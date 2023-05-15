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Avrasya Kalkınma Bankası, Türkiye’yi banka üyesi olarak aralarında görmek istiyor

Avrasya Kalkınma Bankası, Türkiye’yi banka üyesi olarak aralarında görmek istiyor

Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, bankaya üye ülkeler arasında Türkiye’yi de görmek istediklerini bildirdi.

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Podguzov, Kazakistan’ın Almatı şehrinde Avrasya Kalkınma Bankasının ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliğinin (ADFIAP) 46. Toplantısında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Avrasya ekonomisinde ve jeopolitiğinde çok önemli rol oynadığına işaret eden Podguzov, “Şu anda bu konuda somut müzakereler yürütmezsek de potansiyel olarak Türkiye'nin Avrasya Kalkınma Bankası’na katılmasıyla ilgileniyoruz.” dedi.

Podguzov, halihazırda Orta Asya’da özellikle Kazakistan’da Türk yatırımcılar ile ortak projeleri faaliyete geçirdiklerini belirterek, “Kazakistan’ın Türkiye ile keza Rusya’nın Türkiye ile ilişkilerini göz önünde bulundurarak bankamızın Türkiye ile işbirliğini önemsiyoruz.” ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Podguzov, Avrasya Kalkınma Bankası olarak Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra afet bölgesine 1 milyon dolar değerinde yardımda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Avrasya Kalkınma Bankası, 12 Ocak 2006’da Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ve Tacikistan hükümetleri arasında imzalanan anlaşma ile kuruldu.

Merkezi Kazakistan’ın Almatı şehrinde yer alan ve 2022’den itibaren ADFIAP üyesi olan Avrasya Kalkınma Bankası, bölgede ekonomi, ticaret ve diğer ekonomik bağların geliştirilmesine yönelik altyapıları destekliyor.

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