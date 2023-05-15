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Çin'de ABD vatandaşına müebbet hapis cezası verildi! Gerekçe ise...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çin'de ABD vatandaşına müebbet hapis cezası verildi! Gerekçe ise...

ÇİN'de bir mahkeme, 78 yaşındaki ABD vatandaşını casusluk suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Çin’in Suzhou kentindeki bir mahkeme, 78 yaşındaki ABD vatandaşı John Shing-Wan Leung’in müebbet hapis cezası almasına hükmetti. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 15 Nisan 2021'de istihbarat teşkilatı tarafından gözaltına alınan Leung’in casusluktan suçlu bulunduğu ve tüm siyasi haklarının elinden alındığı kaydedildi.

Çin’den suçlamaların gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ABD’nin Pekin Büyükelçiliği ise mahkeme kararıyla ilgili yetkililerin bilgisinin olduğunu belirtti. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığının denizaşırı bölgelerdeki ABD vatandaşlarının emniyet ve güvenliğinden daha büyük bir önceliği bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Çin’de Temmuz ayında yürürlüğe girmesi planlanan mevcut casusluk yasasının kapsamını genişleten yeni düzenlemeye göre ulusal güvenlikle ilgili olduğu belirtilen herhangi bir verinin paylaşılması yasaklanacak.

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