Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'e girdi mi, milletvekili oldu mu? Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir?

Türkiye sandık başına gitti ve oyunu kullandı. 28. dönem milletvekilleri de resmi olmayan sonuçlara göre belli olmaya başladı. Meclise girip girmediği merak edilen isimleren biri de AK Parti listelerinden aday olan HÜDA PAR'lı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'e girdi mi HÜDA-PAR'dan kimler Meclis'e girdi?

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14 mayıs seçimlerinin sonucu resmi olarak ilan edilmedi, dünkü seçimlerde 55 milyondan fazla aday dün seçimlerde oy kullandı. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra 28. dönem milletvekillerinin de belli olduğu seçimde akibeti merak edilen isimlerden biri de HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu.

14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR'lı 4 adaydan 3'ü kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.

HÜDA PAR'ın Hizbullah ile ilişkisi nedeniyle adaylıkları tartışmalara neden olan isimler Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı idi.

AK Parti'nin İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi.

Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir?

Zekeriya Yapıcıoğlu 1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi.

Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti

2 Haziran 2021 tarihinde partisinin (HÜDA PAR) 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığına seçildi.

Zekeriya Yapıcıoğlu evli mi?

Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Hizbullah açıklamaları

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 6 yaşındaki çocuğun istismarına onay veren açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir… Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir” demişti.

Yapıcıoğlu daha önce "Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil" demişti.