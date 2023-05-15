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Aydın Kuşadası'na 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi

Aydın Kuşadası'na 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 5 kruvaziyer gemiyle 7 bin 550 turist geldi.

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Ege Port Kuşadası'na bugün Malta bayraklı "Azamara Pursuit", Bahama bayraklı "Norwegian Jade", Norveç bayraklı "Viking Sky", Bahama bayraklı "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celestyal Crystal" gemileri yanaştı.

Kruvaziyerlerden inen 7 bin 550 turistten bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni görmek üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programlarına katılmayan turistler ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kuşadası'na 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi
Foto Galeri Kuşadası'na 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi Galeriye Gözat
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