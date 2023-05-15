Aydın Kuşadası'na 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 5 kruvaziyer gemiyle 7 bin 550 turist geldi.

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Ege Port Kuşadası'na bugün Malta bayraklı "Azamara Pursuit", Bahama bayraklı "Norwegian Jade", Norveç bayraklı "Viking Sky", Bahama bayraklı "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celestyal Crystal" gemileri yanaştı.

Kruvaziyerlerden inen 7 bin 550 turistten bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni görmek üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programlarına katılmayan turistler ise kent merkezinde alışveriş yaptı.