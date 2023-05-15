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2 gündür haber yoktu! Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi feci halde bulundu

2 gündür haber yoktu! Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi feci halde bulundu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu. Ekipler, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

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Sakarya'da boş arazide hareketsiz yatan birinin olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi B.T. (20) olduğu tespit edildi.

Cinayet ihtimali...

Vekil imam olarak görev yaptığı öğrenilen B.T'nin vücudunda darp izlerine rastlayan ekipler, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

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