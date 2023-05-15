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Adana'da vahşet! Hurma bahçesinde bulundu

Adana'da vahşet! Hurma bahçesinde bulundu

ADANA’da hurma bahçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu. Ekipler zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Edinilen bilgiye göre saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesinde yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan birini görünce polise ihbarda bulundu. 

Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin boğazı kesilmiş ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis yaptığı incelemede cesedin, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal’a (37) ait olduğunu belirledi.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. 

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