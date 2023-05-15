FETÖ'cü Hakan Şükür Kılıçdaroğlu yüzde 48.95 ile önde dedi yorum yağdı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 90'ı açıldığı Erdoğan'ın yüzde 49.9 oy aldığı saatlerde firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün attığı tweetler olay oldu. Yine Şükür'ün "Girilmeyen de 7 milyon oyun seçmeninin %65-70 i Millet ittifakı seçmeni olduğu iddia ediliyor .." paylaşımı dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri nefes kesen bir yarışa sahne oldu. Yarış kuvvetle muhtemel ikinci tura kalırken, seçim gecesi muhalif isimlerin attığı tweetler tartışma konusu oldu.

FETÖ firarisi Hakan Şükür, seçim sonuçlarına inanmayarak sosyal medya hesabından çılgın paylaşımlarda bulundu.

Muhalif kanallarda Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu ya da puan farkının çok yakın olduğu iddiasına katılan isimlerden biri olan Şükür'ün seçim oranlarına ilişkin paylaşımı dalga konusu oldu.

Girilmeyen 7 milyon oyun yüzde 70'inin Millet İttifakı seçmeni iddiası

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