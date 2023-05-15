BIST 4.613
DOLAR 19,65
EURO 21,38
ALTIN 1.274,81
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

FETÖ'cü Hakan Şükür Kılıçdaroğlu yüzde 48.95 ile önde dedi yorum yağdı

FETÖ'cü Hakan Şükür Kılıçdaroğlu yüzde 48.95 ile önde dedi yorum yağdı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 90'ı açıldığı Erdoğan'ın yüzde 49.9 oy aldığı saatlerde firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün attığı tweetler olay oldu. Yine Şükür'ün "Girilmeyen de 7 milyon oyun seçmeninin %65-70 i Millet ittifakı seçmeni olduğu iddia ediliyor .." paylaşımı dikkat çekti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimleri nefes kesen bir yarışa sahne oldu. Yarış kuvvetle muhtemel ikinci tura kalırken, seçim gecesi muhalif isimlerin attığı tweetler tartışma konusu oldu.

FETÖ firarisi Hakan Şükür, seçim sonuçlarına inanmayarak sosyal medya hesabından çılgın paylaşımlarda bulundu.  

Muhalif kanallarda Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu ya da puan farkının çok yakın olduğu iddiasına katılan isimlerden biri olan Şükür'ün seçim oranlarına ilişkin paylaşımı dalga konusu oldu.

Girilmeyen 7 milyon oyun yüzde 70'inin Millet İttifakı seçmeni iddiası

Yorum yağdı

ÖNCEKİ HABERLER
AB'nin G7 önceliği Ukrayna, yaptırımlar ve Çin!
AB'nin G7 önceliği Ukrayna, yaptırımlar ve Çin!
ANKA kimin, sahibi kimdir? ANKA ne demek, haber ajansı sahibi kim?
ANKA kimin, sahibi kimdir? ANKA ne demek, haber ajansı sahibi kim?
Çin Özel Temsilcisi, Ukrayna ve Rusya'yı ziyaret edecek
Çin Özel Temsilcisi, Ukrayna ve Rusya'yı ziyaret edecek
YSK Başkanı açıkladı! Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! 28 Mayıs'ta ikinci tur seçim var
YSK Başkanı açıkladı! Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! 28 Mayıs'ta ikinci tur seçim var
2 gündür haber yoktu! Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi feci halde bulundu
2 gündür haber yoktu! Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi feci halde bulundu
İstanbul Ticaret Odası seçimlere ilişkin açıklama
İstanbul Ticaret Odası seçimlere ilişkin açıklama
Bakan Akar seçim sonuçlarını değerlendirdi! "Bir takım sözler ediliyor ama bunların aslı astarı yok"
Bakan Akar seçim sonuçlarını değerlendirdi! "Bir takım sözler ediliyor ama bunların aslı astarı yok"
Çin'de ABD vatandaşına müebbet hapis cezası verildi! Gerekçe ise...
Çin'de ABD vatandaşına müebbet hapis cezası verildi! Gerekçe ise...
Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'e girdi mi, milletvekili oldu mu? Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir?
Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'e girdi mi, milletvekili oldu mu? Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir?
Ganyan bayiinde otururken ne olduğunu anlamadan can verdi
Ganyan bayiinde otururken ne olduğunu anlamadan can verdi
Keçiören Belediyesi, Çizgi İzleyen Robot Yarışması'yla 100 bin lira ödül verecek
Keçiören Belediyesi, Çizgi İzleyen Robot Yarışması'yla 100 bin lira ödül verecek
Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti