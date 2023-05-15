Kabine değişikliği için formül bulundu! Milletvekili seçilen bakanlar istifa mı ediyor? İşte cevabı

Kabinede görevli 16 bakan milletvekili oldu. Milletvekili seçilen bakanların görevi 'yemin' ettikleri anda sona erecek. Bu durumda ikinci tur sonuna kadar bakanlıkların boş kalması ya da yeni bakanların atanması gerekiyor. Ancak AK Parti, Bakan krizi yaşanmaması için formülü buldu. Milletvekili seçiler bakanlar, ikinci tur sonuçlanana kadar bakanlık yapmaya devam edecek.

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14 Mayıs seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Kabine'de görevli 16 bakan milletvekili seçildi. Yasa gereği milletvekili seçilen bakanların bakanlık görevleri düşecek. Yine yasa gereği yeni seçilen milletvekillerinin seçim sonuçları kesinleştikten sonraki 3. iş gününde yemin etmeleri gerekiyor. Bu durumda Kabine değişikliğinin ikinci tur beklenmeden mi yapılacağı, yoksa bakanlıkların vekaletle mi yönetileceği merak konusu olmuştu. Ak Parti formülü buldu. Bakanlar ikinci tur sonuçları kesinleşene kadar görevlerine devam edecekler...

Hangi bakan nereden milletvekili seçildi

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa

Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu.

Göreve devam etmenin formül bulundu

Anayasa'da, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer” hükmü yer alıyor. Buna göre, bir bakanın da vekil seçilmesi halinde bakanlık görevinin son bulacağı belirtiliyor. Bu durum, ikinci tur bitene kadar bakanlık koltuklarının boş kalması sonucunu doğuracaktı.

Ancak AK Parti bu konuda, “Yemin törenine katılmayarak beklemeleri” formülü geliştirildi. Milletvekilliği mazbata alınması ve yemin edilmesiyle resmen başladığı için bakanlar, cumhurbaşkanlığı ikinci turu bitene kadar koltuklarında kalabilecek.