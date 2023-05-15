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Avrupa Birliği, Körfez bölgesine özel temsilci atadı

Avrupa Birliği, Körfez bölgesine özel temsilci atadı

Avrupa Birliği (AB), eski İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu, Körfez bölgesine özel temsilci atadı.

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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yeni özel temsilci Di Maio'nun görevi, Körfez bölgesindeki ülkelerle AB arasında daha güçlü, kapsamlı ve stratejik ortaklık geliştirilmesinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i desteklemek olacak.

Di Maio, Körfez ülkeleri arasında ve ilgili bölgesel kuruluşlarla diyaloğu destekleyerek bölgenin istikrar ve güvenliğine katkı sunma yollarını arayacak, AB'nin görünürlüğünün ve anlaşılmasının da artırılmasına katkı verecek.

2019-2022 yıllarında İtalya Dışişleri Bakanlığını yürüten Di Maio'nun görevi 1 Haziran'da başlayacak ve uzatılmazsa 21 ay sürecek.

AB'nin halihazırda 10 özel temsilcisi bulunuyor.

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