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Türkiye Curling 1. Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı

Türkiye Curling 1. Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı

ERZURUM'da düzenlenen Türkiye Curling 1. Lig müsabakalarında 4 takım Süper Lig'e yükseldi

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Türkiye Curling Federasyonu tarafından Palandöken ilçesindeki 500’lük Buz Pateni Salonu’nda 2022-2023 Türkiye Curling 1. Lig maçları yapıldı.

Müsabakalara 3 ilden, 18 takım ve 90 sporcu katıldı. Organizasyonun final maçlarında erkeklerde Narman 18 Mart SK ve Ejder 3200 SK, kadınlarda ise Çığspor ve Albayrak SK Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Federasyon başkanı Kenan Şebin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi ve federasyonun yönetim kurulu üyeleri müsabakalarda başarı gösteren takım ve sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

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