Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Arap Parlamentosu Başkanı Usumi'yi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Arap Parlamentosu Başkanı Adil bin Abdurrahman el-Usumi​​​​​​​ ile bir araya geldi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Usumi, ülkenin ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Azerbaycan Milli Meclisinin özel oturumuna katılmak için geldiği Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev, Azerbaycan'ın Arap ülkeleriyle çok iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, hem 2. Karabağ Savaşı'nda hem de savaştan sonra Arap ülkelerinin Azerbaycan'la dayanışma içerisinde olmasını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Ermenilerin işgal döneminde Azerbaycan topraklarında kültürel ve dini anıtlara karşı yaptığı yıkımları anlatan Aliyev, Azerbaycan'ın bölgede gerçekleştirdiği imar ve ihya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aliyev, Azerbaycan'ın İslami dayanışmayı her zaman desteklediğini ifade ederek, Filistin'de diplomatik temsilcilik açtıklarını, Dışişleri Bakanı'nın Filistin'i ziyaret ettiğini ve orada okul inşa ettiklerini anlattı.

Avrupa'da İslam karşıtlığının artmasından rahatsız olduklarına işaret eden Aliyev, bu gibi eğilimleri kınadıklarını vurguladı.

Usumi de Aliyev'e, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Veliaht Prens ve Başbakan Şeyh Selman bin Hamad Al Halife'nin selamlarını iletti.

Arap Parlamentosunun Azerbaycan'ı kardeş ülke olarak gördüğünü belirten Usumi, Filistin'e desteğinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.