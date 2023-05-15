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Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'ın gündeminde

Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'ın gündeminde

Süper Lig'de sezonun sonuna adım adım yaklaşılırken kulüpler yeni sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda. Transfer için kolları erken sıvayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer.

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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer gündemi de ısınmaya başladı. Şenol Güneş ile oldukça iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta da transfer temasları sıklaşırken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Özellikle sağ stopere transfer yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar'a menajerler tarafından eski Galatasaraylı Jason Denayer yeniden önerildi.

Beşiktaş Denayer'le ilgili nihai kararını henüz vermezken, stoper arayışlarının da devam ettiği kaydedildi. Yıldız oyuncu ayrıca sezon öncesi ise adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Jason Denayer, bu sezon Al Shabab ile 11 maçta görev yaptı.

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