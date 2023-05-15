Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yeniden ayağa kalkıp seçimi alacağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu, YSK'nın seçimin ikinci tura kaldığını duyurmasının ardından kişisel Twitter hesabından paylaşım yaptı. 'Sakın ola ki ümitsizliğe kapılmayın' dedi.

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Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Ahmet Yener'in seçimlerin ikinci tura kaldığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu, seçmene seslendi. Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

“Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak.”