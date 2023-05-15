Meclis'e giren HÜDA-PAR'lı vekiller kimler? 2023 HÜDA PAR milletvekili listesi

14 Mayıs seçimlerinin ardından AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekilleri de netleşmeye başladı. Meclis'e girip girmeyeceği merak edilen partilerden biri de HÜDA Par oldu. AK Parti listelerinden aday olan HÜDA PAR'lı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehzade Demir ve Faruk Dinç kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.

Abone ol

14 mayıs seçimlerinin sonucu resmi olarak ilan edilmedi, dünkü seçimlerde 55 milyondan fazla aday dün seçimlerde oy kullandı. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra 28. dönem milletvekillerinin de belli olduğu seçimde akibeti merak edilen partilerden biri de HÜPA PAR oldu.

14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR'lı 4 adaydan 3'ü kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.

HÜDA PAR'ın Hizbullah ile ilişkisi nedeniyle adaylıkları tartışmalara neden olan isimler Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı idi.

AK P'artinin İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi.

Partiden TBMM'ye giren diğer isimler ise AK Parti'nin Antep'te 6. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Mersin'de 4. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç oldu.

AK Parti'nin Batman'da 2. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı ise yeterli oyu alamadığı için Meclise giremedi.