Şehzade Demir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? HÜDA-Par'lı vekil Şehzade Demir evli mi?

Türkiye sandık başına gitti ve oyunu kullandı. 28. dönem milletvekilleri de resmi olmayan sonuçlara göre belli olmaya başladı. Meclise girip girmediği merak edilen isimleren biri de AK Parti listelerinden aday olan HÜDA PAR'lı Şehzade Demir oldu.

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14 mayıs seçimlerinin sonucu resmi olarak ilan edilmedi, dünkü seçimlerde 55 milyondan fazla aday dün seçimlerde oy kullandı. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra 28. dönem milletvekillerinin de belli olduğu seçimde akibeti merak edilen isimlerden biri de HÜDA Parlı Şehzade Demir oldu.

HÜDA PAR’ın dört adayından Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul’dan, Genel Sekreter Şehzade Demir Gaziantep’ten ve Diyarbakır İl Başkanı ve GİK üyesi Faruk Dinç Mersin’den AK Parti listelerinden milletvekili seçildi. Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise, AK Parti’den Batman ikinci sıra adaylığında gerekli oyu alamayarak Meclis’e giremedi.

Şehzade Demir kimdir?

HÜDA PAR’ın kurucu üyelerinden olan Şehzade Demir, 1974 Şırnak/İdil doğumludur. İlkokulu Çığır köyünde, ortaokul ve lise eğitimini ise Nusaybin’de tamamladı.

Partinin kurulduğu 2012 yılına kadar ki yaşantısında çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde kamu yararına geniş bir yelpazede çalışmalarda bulundu. HÜDA PAR Genel Sekreterlik görevini iki dönemdir sürdüren Demir, parti kurulduğu günden beri aynı zamanda Genel idare Kurulu üyesi görevini sürdürmektedir.

Aynı zamanda gazeteci ve yazar olan Demir’in çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmaya devam etmektedir. Eskişehir Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi devam eden Demir, evli ve beş çocuk babasıdır



