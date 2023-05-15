BIST 4.537
DOLAR 19,67
EURO 21,40
ALTIN 1.277,35
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de kayınvalidesini av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis

Denizli'de kayınvalidesini av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis

Sanık, 3 yaşındaki oğlu ile 14 yaşındaki akrabasının saçma isabet etmesi sonucu yaralanmasına ilişkin de 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Abone ol

Denizli'nin Honaz ilçesinde kayınvalidesini av tüfeğiyle öldüren, biri 3 diğeri 14 yaşındaki iki çocuğun yaralanmasına neden olan sanığa müebbet ile 4 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aydın A. (48), maktul Sultan Duran'ın eşi Derviş Duran ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, eşi ile arasının açılmasına kayınvalidesinin neden olduğunu ileri sürerek, "Çocuklarımı uzun süredir göremiyordum. Olay yerine tasarlayarak gelmedim. Etki altında kaldım." şeklinde kendisini savundu.

Ağır tahrik altında suçu işlediğini iddia eden Aydın A, çocuklara yönelik yaralama kastının olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca vücuduna saçma isabet eden 3 yaşındaki oğlu için sanığa "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan altsoydan kişiye karşı ve silahla olası kastla yaralama suçundan" 1 yıl, saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki akrabası için de 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Honaz'a bağlı Kocabaş Mahallesi'nde 2 yıl önce Aydın A, kayınvalidesi Sultan Duran'ı tüfekle öldürmüştü. Sanığın ateş açması sonucu 3 yaşındaki oğlu ile 14 yaşındaki akrabası yaralanmıştı. Kaçan şüpheli Isparta'da yakalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
ANKA'nın sahibi Altan Öymen kimdir, kaç yaşında? Eşi Aysel Öymen kimdir?
ANKA'nın sahibi Altan Öymen kimdir, kaç yaşında? Eşi Aysel Öymen kimdir?
İsrail Dışişleri Bakanı 22 yıl aradan sonra İsveç'i ziyaret etti
İsrail Dışişleri Bakanı 22 yıl aradan sonra İsveç'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak? Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak? Seçim takvimi nasıl işleyecek?
İngiltere, Ukrayna'ya yeni uzun menzilli dronlar sağlayacak
İngiltere, Ukrayna'ya yeni uzun menzilli dronlar sağlayacak
Seçim ikinci tura kaldı CHP'den açıklama geldi! "Balkon konuşması yapıldı ama bütün Türkiye biliyor ki..."
Seçim ikinci tura kaldı CHP'den açıklama geldi! "Balkon konuşması yapıldı ama bütün Türkiye biliyor ki..."
Ankara'da Alevi STK'leri ve cemevine saldırıya ilişkin dava dosyası mütalaa için savcıya gönderildi
Ankara'da Alevi STK'leri ve cemevine saldırıya ilişkin dava dosyası mütalaa için savcıya gönderildi
Türkiye Curling 1. Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı
Türkiye Curling 1. Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı
Şehzade Demir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? HÜDA-Par'lı vekil Şehzade Demir evli mi?
Şehzade Demir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? HÜDA-Par'lı vekil Şehzade Demir evli mi?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Arap Parlamentosu Başkanı Usumi'yi kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Arap Parlamentosu Başkanı Usumi'yi kabul etti
Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'ın gündeminde
Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'ın gündeminde
Kemal Kılıçdaroğlu masaya vura vura konuştu! Buradayım be buradayım...
Kemal Kılıçdaroğlu masaya vura vura konuştu! Buradayım be buradayım...
Meclis'e giren HÜDA-PAR'lı vekiller kimler? 2023 HÜDA PAR milletvekili listesi
Meclis'e giren HÜDA-PAR'lı vekiller kimler? 2023 HÜDA PAR milletvekili listesi