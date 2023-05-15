ANKA'nın sahibi Altan Öymen kimdir, kaç yaşında? Eşi Aysel Öymen kimdir?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidip oyunu kullandı. Yasakların kaldırılmasının ardından seçim sonuçları ekranlardan ve haber kanallarından takip edilmeye başladı. AA'nın seçim sonuçlarını çarpıttığı iddiasının ardından ANKA'nın verileri bir anda gündem oldu. Peki ANKA Haber ajansının kurucusu Altan Öymen kimdir, kaç yaşında?

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Tükiye, seçim yasaklarının YSK tarafından kaldırılmasının ardından hemen ekran başına geçti ve 2023 seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Yasakların ardından ilk seçim sonuçları ekrana gelmeye başladı. Fakat devletin haber ajansı AA ile ANKA haber ajansının sonuçları farklı vermesi muhalif yayın yapan kanalların tepkisine neden oldu. Peki ANKA Haber ajansı kimin, ANKA'nın sahibi kim, ANKA açılımı ne demek?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yayın hayatına başlayan ANKA Haber Ajansı'nın sahini eski CHP'li isimlerden Altan Öymen'dir.

Altan Öymen kimdir?

Altan Öymen, 1932 yılında Trabzon’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Babasının adı Hıfzırrahman Raşit Öymen’dir. Annesinin adı Nezaket hanımdır. Çerkes asıllı olan Öymen ailesi dedelerinin babası Mehmet Raşit Bey Çeçenistan’dan Trabzon’a göç etmişlerdir. Altan Öymen’nin babası ise Ankara’ya taşınmıştır.

On sekiz yaşından beri gazetecilik yapan Altan Öymen, 1950 Yılında "Ulus" Gazetesi’nde parlamento muhabiri olarak göreve başladı, daha sonra Tercüman’ın Ankara Temsilcisi oldu. 1957 yılında Yeni Gün gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. 1958-1960 yılları arasında Ulus ve Akis gazetelerinde yazdı. 1960-1961 yılları arasında Öncü gazetesinde Genel Yayın Müdürü oldu. "Akşam", "Cumhuriyet", “Günaydın” ve "Milliyet" gazetelerinde uzun yıllar muhabir, röportajcı, yönetici, yazar ve başyazar olarak çalıştı.

1962-1966 yılları arasında Almanya’da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşesi görevi yaptı. 1966-1967 yılları arasında Milliyet dizi yazarı, 1967-1968 yılları arasında Ulus Genel Yayın Müdürü 1968-72 yılları arasında Akşam yazarı, WDR ve DPA muhabiri oldu.

1972 yılında Anka Ajansı’nı kurdu, 1979 yılına kadar yönetti.

1961 yılındaki Kurucu Meclis üyeliğinden başlayarak politikada da görevler aldı. Milletvekilliği, bakanlık, parti ve grup yöneticiliği yaptı. Altan Öymen’in politikadaki son görevi CHP genel başkanlığıydı.

1999 Yılında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduktan sonra gazeteciliği bıraktı.

1977 yılında CHP’den Ankara Milletvekili olarak Parlementoya girdi. 1977 yılında Bülent Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı oldu. 1978-1979 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görevlerinde bulundu. 1979-1980 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. 1980-1982 yıllarında Cumhuriyet'de yazdı. 1982 yılında Milliyet’e Yayın Kurulu Üyesi ve yazar olarak katıldı. 1985-1995 yılları arasında Milliyet Genel Yayın Koordinatörü, Başyazar ve İdare Meclisi Üyeliği yaptı.

1995 Yılında CHP İstanbul Milletvekili olarak tekrar seçildi. Partisinin Grup Başkanvekilliğini yaptı.

23 Mayıs 1999 Tarihinde düzenlenen 27. Olağanüstü kurultayda CHP ye Genel Başkan seçildi. Bu görevi 15 ay sürdü ve 30 Eylül 2000 tarihinde görevini Deniz Baykal'a devretti.

İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Altan Öymen, Aysel Öymen ile evli ve iki çocuk babasıdır.

Kitapları :

2015 - Altan Öymen'den Anılı Kitaplar Seti - 4 Kitap Takım

2013 - ... Ve İhtilal

2009 - Öfkeli Yıllar

2004 - Değişim Yılları

2002 - Bir Dönem Bir Çocuk

1999 - Mobilya Dosyası (Altan Öymen, Uğur Mumcu)