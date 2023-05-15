BIST 4.537
DOLAR 19,67
EURO 21,40
ALTIN 1.277,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 66 gözaltı 5 tutuklama

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 66 gözaltı 5 tutuklama

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu çalışmalarında 66 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Abone ol

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik olarak 8-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 66 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerden 5'inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Yapılan çalışmalarda 224 adet sentetik ecza hapı, 165 gram metamfetamin maddesi, 132 gram sentetik kannabinoid, 45 gram esrar, 50 kök kenevir bitkisi, 25 gram eroin, 11 adet extacy hap, 1 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 4 bin 400 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de kayınvalidesini av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis
Denizli'de kayınvalidesini av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis
ANKA'nın sahibi Altan Öymen kimdir, kaç yaşında? Eşi Aysel Öymen kimdir?
ANKA'nın sahibi Altan Öymen kimdir, kaç yaşında? Eşi Aysel Öymen kimdir?
İsrail Dışişleri Bakanı 22 yıl aradan sonra İsveç'i ziyaret etti
İsrail Dışişleri Bakanı 22 yıl aradan sonra İsveç'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak? Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak? Seçim takvimi nasıl işleyecek?
İngiltere, Ukrayna'ya yeni uzun menzilli dronlar sağlayacak
İngiltere, Ukrayna'ya yeni uzun menzilli dronlar sağlayacak
Seçim ikinci tura kaldı CHP'den açıklama geldi! "Balkon konuşması yapıldı ama bütün Türkiye biliyor ki..."
Seçim ikinci tura kaldı CHP'den açıklama geldi! "Balkon konuşması yapıldı ama bütün Türkiye biliyor ki..."
Ankara'da Alevi STK'leri ve cemevine saldırıya ilişkin dava dosyası mütalaa için savcıya gönderildi
Ankara'da Alevi STK'leri ve cemevine saldırıya ilişkin dava dosyası mütalaa için savcıya gönderildi
Türkiye Curling 1. Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı
Türkiye Curling 1. Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı
Şehzade Demir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? HÜDA-Par'lı vekil Şehzade Demir evli mi?
Şehzade Demir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? HÜDA-Par'lı vekil Şehzade Demir evli mi?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Arap Parlamentosu Başkanı Usumi'yi kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Arap Parlamentosu Başkanı Usumi'yi kabul etti
Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'ın gündeminde
Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'ın gündeminde
Kemal Kılıçdaroğlu masaya vura vura konuştu! Buradayım be buradayım...
Kemal Kılıçdaroğlu masaya vura vura konuştu! Buradayım be buradayım...