BIST 4.549
DOLAR 19,67
EURO 21,40
ALTIN 1.276,85
HABER /  EKONOMİ

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Abone ol

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 azalışla 33.198,62 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalarak 4.118,83 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artarak 12.300,04 puana çıktı.

ABD'de borç limiti krizi devam ederken pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izlendi.

Borç limitine ilişkin salı günü Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada görüşmeler konusunda "iyimser" olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta sonu The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, borç limiti müzakerelerinin çok aktif olduğunu düşündüğünü ve umutlu olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin soru işaretleri de sürerken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun hızlı bir şekilde düştüğünü görmediğini belirtti.

​​​​​​​​​​Faiz indirimlerinin beklentilerinin bir parçası olmadığını kaydeden Bostic, 2024'e kadar faiz indirimi beklemediğini aktardı. Bostic, enflasyon konusunda hala gidilecek çok yol olduğunu ifade etti.

ABD ekonomisinde resesyon riski olduğuna da işaret eden Bostic, resesyona girilmesi halinde bunun uzun veya derin olmayacağını belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran toplantısından önce verileri izlemeye devam edeceğini aktardı. Goolsbee, bir resesyonu tetiklemeden enflasyonun hedefe döndürülmesi isteniyorsa son derece dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise düşmeye başlamasına rağmen enflasyonun çok yüksek olduğunu belirtti. Birkaç aylık iyi verilere aldanılmaması gerektiğini vurgulayan Kashkari, Fed'in daha yapacak çok işi olduğunu kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi mayısta eksi 31,8 ile beklentilerin altında kalırken 4 ayın en düşük değerini aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Faruk Dinç kimdir, aslen nereli? HÜDPAR'lı Faruk Dinç meclise girdi mi?
Faruk Dinç kimdir, aslen nereli? HÜDPAR'lı Faruk Dinç meclise girdi mi?
Millilerin Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Millilerin Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
HIMARS roket atarlar Polonya'ya teslim edildi
HIMARS roket atarlar Polonya'ya teslim edildi
Almanya'da gaz depolama vergisi iki kattan fazla artırılacak
Almanya'da gaz depolama vergisi iki kattan fazla artırılacak
Antalya'da "Devre Mülk Simsarları" operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
Antalya'da "Devre Mülk Simsarları" operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
Antalya'da tatil yapan turist çiftin 6 aylık bebeği öldü
Antalya'da tatil yapan turist çiftin 6 aylık bebeği öldü
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 66 gözaltı 5 tutuklama
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 66 gözaltı 5 tutuklama
Denizli'de kayınvalidesini av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis
Denizli'de kayınvalidesini av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis
ANKA'nın sahibi Altan Öymen kimdir, kaç yaşında? Eşi Aysel Öymen kimdir?
ANKA'nın sahibi Altan Öymen kimdir, kaç yaşında? Eşi Aysel Öymen kimdir?
İsrail Dışişleri Bakanı 22 yıl aradan sonra İsveç'i ziyaret etti
İsrail Dışişleri Bakanı 22 yıl aradan sonra İsveç'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak? Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak? Seçim takvimi nasıl işleyecek?
İngiltere, Ukrayna'ya yeni uzun menzilli dronlar sağlayacak
İngiltere, Ukrayna'ya yeni uzun menzilli dronlar sağlayacak