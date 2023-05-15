'Kemal Bey aday olmamalı' dedi linç edildi Levent Gültekin seçim sonrası patladı

Ocak ayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ettiği için muhalif kesimde linç edilen yazan Levent Gültekin, seçim sonuçlarının ardından adeta patladı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Erdoğan'ın kılpayı yüzde 50'nin altında kalmasıyla seçimler ikinci tura kaldı.

Seçim öncesi "en az yüzde 5 fark atacak, ilk turda iş bitiyor" denilen Kılıçdaroğlu yüzde 44.9 oy aldı.

Millet İttifakı'nda hayal kırıklığı yaratan seçimin ardından muhalefette sorgulama sinyalleri gelmeye başladı.

Muhalif yazar Levent Gültekin, ocak ayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ettiği Halk TV'deki programı yeniden gündeme getirerek, CHP çevrelerine eleştiriler yöneltti.

"Beni ekranlardan uzaklaştıranlar mahcubiyet hissediyorlar mı?"

Gültekin yaptığı paylaşımda "Seçim bittiğine göre bir kaç cümle etmeme müsade edin lütfen. Sırf, “İktidar Kılıçdaroğlu’nun adaylığını organize ediyor, burada büyük bir risk var, bu risk alınmamalı, Kemal bey aday olmamalı” dediğim için beni ekranlardan uzaklaştıranlar, burada bana hakaretler edenler, bu itirazımı sinsi hesaplara bağlayanlar, en küçük bir mahcubiyet hissediyorlar mı?" ifadelerine yer verdi.

Gültekin ne demişti?

Yazar Levent Gültekin ocak ayında Halk TV'de yayınlanan "İki yorum" programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kulis doğrulanmış

Gültekin, "2017 referandumunda 'inşallah referandumdan evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz'" diyen çok yetkili kişinin şu anda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını organize ettiğini söylemişti. Bu konuşmaların teyitli olduğunu belirten Gültekin, "Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Gültekin, bu konuşmaların bütün genel başkan yardımcılarına gittiği, Kılıçdaroğlu'na da gittiğini bunun yakın tanığı olduğunu söyledi.

Adaylığı organize eden Tuncay Özkan iddiası

Gültekin'in bu açıklamalarından sonra o ismin kim olduğu merak konusu oldu. Kulislerde o kişinin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan olduğu ileri sürülüyor.