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Aubameyang bombası! Süper Lig devinin başkanı görüştü

Aubameyang bombası! Süper Lig devinin başkanı görüştü

Fenerbahçe'nin, Chelsea ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız golcü Pierre-Emerick Aubameyang ve menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin, Internacional ile anlaştığı ileri sürülen Valencia'nın yerini Chelsea'den Aubameyang ile doldurmak istediği iddia edildi. Başkan Ali Koç'un Londra'ya yaptığı son ziyarette Chelsea yönetiminin bilgisi dahilinde Aubameyang ve menajeriyle bir araya geldiği belirtildi.

33 yaşındaki Gabonlu santrforun F.Bahçe'ye transfer olma düşüncesine sıcak baktığı ve tarafların sezon sonunda tekrar görüşeceği kaydedildi.

Aubameyang yeterince forma şansı bulamadığı için Chelsea'den ayrılmak istiyor.

Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Chelsea formasıyla 22 maça çıktı. Gabonlu santrfor, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Aubameyang'ın Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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