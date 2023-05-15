Dolandırıcılar peşini bırakmıyor... Demet Akalın uyardı: İnanmayın bacım

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendiği bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü isim, hayranlarını onun adını kullanan bir dolandırıcıya karşı uyardı.

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51 yaşındaki popçu Demet Akalın, son olarak 10.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı bir yazıyla hayranlarını bir dolandırıcıya karşı uyaran Akalın, "Gölcük'te bir dolandırıcı müteahhit, 'Bu villa Demet Akalın'ın' deyip, ev satıyormuş! İnanmayın bacım" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın daha önce de benzer bir olay yaşamıştı. Bütün bilgilerinin çalınarak tehdit ve şantaja uğradığını söyleyen Akalın, soluğu mahkemede almıştı. Ünlü isim kişisel verilerinin ifşa edildiğini dile getirmişti.