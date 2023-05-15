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MHP lideri Bahçeli'den flaş seçim açıklaması!

MHP lideri Bahçeli'den flaş seçim açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin partisinin Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaştığını ifade etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin partisinin Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaştığını ifade etti.

Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi verdi

Bahçeli, "Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür. Türk milleti 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminde istikrara, istiklale ve istikbale destek verecektir." dedi.

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