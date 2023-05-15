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Bestler Dereler bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bestler Dereler bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesindeki Aksüt kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, “Cumhuriyet'imizin 100’üncü yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak” dedi.

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Türkiye seçim atmosferinde bir de terörle amansız mücadelesini veriyor...

Kahramanlar, ülke sınırları içerisinde planlanan eylemleri bozarken, dağlarda da kuş uçurtmuyor.

Bu kapsamda Şırnak'ta başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

Sarı torbada son poz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bestler Dereler bölgesindeki Aksüt kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından teröristin sarı torbadaki halini de paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

Etkisiz hale getirilen terörist

Kaldı 82...
Kaldı 82... Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesindeki Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda; 1 terörist etkisiz. Cumhuriyet'imizin 100’üncü yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak!

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