Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Seçim sonuçlarını yorumlayan Eski CHP'li vekil Mehmet Sevigen, "Hiç oyu olmayan insanlarla yola çıktı, milletvekili seçimlerini kaybettiğimiz gibi büyükşehirleri kaybetmemek için çok acil CHP Genel Başkanlığından istifa etmesi gerekir" dedi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine gitti. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri bugün netliğe kavuştu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını ifade etti.

Türkiye milletvekili adaylarını seçerken, gözler 2'nci tur açıklamalarına çevrildi.

Bu kapsamda daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Devlet eski Bakanı ve 23'üncü Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, seçimlerde ortaya çıkan tablo sonrası Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

"İstifa etmesi gerekir"

“Hayal kırıklığı ama başımıza gelecek felaketi biliyorduk." diyen Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi:

Çok üzücü, böyle bir hayal kırıklığı oldu, uyarıyorduk tabii ki yaklaşık 2 yıldır hep söylemeye çalışıyorum. Kızanlar, bağıranlar, ‘Zamanı mı’ diyenler oluyor. Ama başımıza gelecek felaketi biliyorduk çünkü Kemal Bey, bizim dışımızdaki insanlarla yola çıkmaya karar vermişti. Sanki bu Ali Babacanlar, Davutoğlu, Karamollaoğlular bir fayda verecek diye umutla o yolu seçti. Hatta milletvekili listelerini ona göre belirledi, hiç oyu olmayan, sıfır, geçmişlerinde Türkiye’ye bir tek çivi çakmamış insanlarla yola çıktı, bu sonuç kaçınılmazdı.

Davutoğlu ‘Ben 90 yaşındaki halama bile size oy verdiremiyorum’ diyordu, Meral Hanım, ikisi Çankaya’da görüştükleri zaman ‘Kemal Bey lütfen aday olmayın, siz aday olursanız hem İyi Parti hem siz kaybediyorsunuz’ diye feryat ediyorlardı ama Kemal Bey hiçbirini dinlemedi. Söylüyoruz, anlatamadık bir türlü Kemal Bey bütün insanların geleceğini çaldı, yok etti. 35 tane CHP'den olmayan insan girdi. Şimdi onlar istifa edecekler, adamlar evinde yatarken milletvekili oldular. Milletvekili seçimlerini kaybettiğimiz gibi büyükşehirler var onları kaybetmemek için çok acil Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etmesi gerekir.

45 gün sonra partiyi olağanüstü kongreye çağırması lazım, bu parti kendi içinde liderini çıkartır. Haramilerini alır gider, ister onlarla parti kurar ister Cumhurbaşkancılığı oynar, ne yaparsa yapar. Ama CHP’den elini ayağını çekmesi lazım çünkü kendisi 'Partili cumhurbaşkanı olmaz' diyordu. Eğer Kemal Bey istifa ederse, kendini gözden geçirirse CHP’yi kendi özünde, kişiliğine, Atatürk çizgilerine döndürebiliriz.

"Benim korkum yerel seçimler"

Sinan Oğan çekildiği zaman milliyetçi bir parti, MHP’den daha çok oy alan bir parti, onların da Kemal Bey’e oy vereceklerini düşünemiyorum, keşke verseler. Ben aradaki farkın açılacağını düşünüyorum. Ali Babacan, Davutoğlu, Meral Akşener öyle birleşe birleşe kazanacağız, birleşe birleşe ayrıştık, kazanamadık. Bütün partiler toplantı, değerlendirme yapıyor. Niye toplanamıyorlar şimdi 6’lı masa umurlarında değil, kendi partileri değil ki. Yeni bir genel başkan, yönetim seçip yolumuza devam edelim yoksa yerel yönetimleri de kaybedeceğiz. Belediye başkanlarını rahat bıraksınlar ben inanıyorum ki hiç olmazsa yerel yönetimlerde bu insanların boynu bükük kalmasın. Siz fırsat bırakmazsanız o koltuğu boşaltmazsanız insanlar aday olmaya nasıl soyunacaklar, Kemal Bey boş bırakırsa bizim içinizden o kadar çok delikanlılar çıkar ki.

Benim endişem korkum; burada hayal kırıklığına uğradık inşallah yerel seçimlerde uğramayız. Ya biz HDP’yi kendimize, merkeze çekeceğiz, merkeze yaklaştıralım, Türkiye partisi olsun diye çaba sarf ederken HDP bizi kendine yaklaştırdı. Bizi marjinal parti konumuna soktu. CHP’nin 160 küsur milletvekilinin 35 tanesi partiden değil ki. Elimiz kolumuz bağlı, genel başkan, yönetim orada durunca engelleyemiyorsunuz, kavga edecek halimiz yok. 10 tane seçim kaybetti, bu 11’inci insanların umutlarını elinden alıyorlar. O yüzden Kemal Bey’den, yönetimden rica ediyorum; kendilerini gözden geçirsinler, hiç olmazsa partinin geleceğini hep beraber gençlere bırakalım. Yeni bir genel başkan, yönetim, yeni bir kadroyla hiç olmazsa belediye başkanlıklarını elimizde bulunan büyükşehirleri kaybetmeyelim.

"Biz CHP'lilere sahip çıkamadık"

HDP’nin belli bir kesimi, yönetimini dinleyen bir kesimi Kemal Bey’e oy verdi, İstanbul’da da Ekrem Bey öyle kazandık. Ben sizle ne pazarlık ettim diyeceksiniz, arkadan Kandil'den sana övgüler, Ahmet Türk, ‘Bu ittifak kazanır, verdikleri sözleri tutmazlarsa, biz de gereğini yaparız’ dedi. O verdiğimiz sözler, gereği nedir, bu insanlara bunu anlatmak zorunda değil miyiz?

Son dönem en büyük ortağımız Rusya’ya karşı durup dururken, ortada fol yok yumurta yok ‘sen bizim işimize karışma’ diye Kemal Bey Amerika’nın sesi gibi Rusya’ya meydan okudu, ya turizm oradan geliyor. Bizim ticarette en büyük ortaklarımızdan bir tanesi. Daha gelmeden Türkiye’nin bütün kurumlarına RTÜK’e, televizyonlara, bankalara, Kızılay’a gittiler. Kurumlar yaşasın, içindeki adamları boşalt. Biz CHP’lilere sahip çıkamadık, sosyal demokratlara, demokratik solculara, Mustafa Bey’i, Muharrem Bey’i alsaydı, DSP’yi alsaydı bizim küskün arkadaşlarımızı, eski belediye başkanlarını, milletvekillerini alsaydık çok büyük şansımız vardı.

Elimizden kaçırdık, kendisi aday olmasa başka bir arkadaşımız aday olsa Meral Hanım demişti ya ‘Ya lütfen Ekrem veya Mansur ile gidelim’ şimdi herkes onu diyecek. Meral Hanım Kemal Bey’e, ‘Ben haklıyım’ diyecek, niye toplanmadılar, birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Onlar bize oy vermedi, biz de yanlış yaptık, hırsımız aklımızın önüne geçti. Umut ediyorum ki Kemal Bey, yönetim, kendi durumlarını gözden geçirirler ve CHP’nin önünü açarlar. Bu 2’nci turda da elimizden geleni yapacağız. Kazanırız, kaybederiz ona bir şey diyemiyorum ama bir şansı kaçırdığımızı biliyorum.