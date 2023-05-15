Jorge Jesus, Suudi Arabistan'a gidiyor

Fenerbahçe'de istenileni bir türlü veremeyen ve sezon sonunda sarı-lacivertlilerle devam edeceği öne sürülen portekizli çalıştırıcı, Jorge Jesus'un Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en yakın aday olduğu öne sürüldü.

En yakin aday Jesus

Suudi basını Neewssports'ta yer alan habere göre, Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en yakın adayın Jorge Jesus olduğu transferin kısa sürede netlik kazanacağı ifade edildi.

Ali Koç teklif yaptı

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç gelecek sezon da yola Jesus ile devam etmek istiyor. Hatta bunu resmen de Portekizli hoca ve menajerine iletmişti. Koç'un 1 yıllık teklifi Jesus'un masasında duruyor.