VakıfBank'tan ilk çeyrekte 4 milyar 503 milyon TL net kar

VakıfBank yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 503 milyon TL net kat elde etti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: "İlk çeyrek finansal sonuçlarımız da bankamızın güçlü konumunu bir kere daha ortaya koydu" dedi.

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VakıfBank açıklamasına göre, banka, nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 60 artarak 1,4 trilyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde VakıfBank'ın nakdi kredileri yıllık yüzde 69 artışla 1,1 trilyon TL seviyesine ulaşırken, aktif toplamı ise yıllık yüzde 64 artışla 1,8 trilyonu aştı.

Böylece bankanın nakdi krediler ve toplam aktifler için pazar payları sırasıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyeleri olan yüzde 11,7 ve yüzde 10,9’dan, yüzde 12,8 ve yüzde 11,5’e yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 503 milyon TL net kat elde etti

VakıfBank, hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu ile gerçekleştirilen ve sermaye rasyoları üzerinde yaklaşık 284 baz puanlık pozitif etki yaratan 32 milyar TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımı işlemi ile öz kaynaklarını daha da güçlendirdi.

Tüm Türkiye’yi derinden üzen deprem felaketinin yaralarını sarmak ve bölgedeki vatandaşlara destek olmak amacıyla 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam 12 milyar TL bağışta bulunan banka yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 503 milyon TL net kat elde etti.

TL mevduatlar çeyreklik bazda yüzde 22 arttı

VakıfBank, ana fonlama kalemi olan mevduat tarafında da başarılı bir dönemi geride bıraktı. Bankanın toplam mevduatları çeyreklik bazda yüzde 11 ve yıllık bazda yüzde 83 artış ile 1,3 trilyon TL seviyesine ulaşırken, TL mevduatları ise çeyreklik bazda yüzde 22 ve yıllık bazda yüzde 139 artarak 829 milyar TL seviyesine yükseldi.

VakıfBank, yaklaşık 184 milyar TL’ye ulaşan kur korumalı mevduat hesapları ürün grubuyla ve etkin bilanço yönetimi sayesinde de Türk lirası tarafında aktif-pasif vade farkını azaltmaya devam etti.

En büyük fonlama işlemi olma özelliğini taşıyor

Yurt dışından elde ettiği kaynaklarla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüren VakıfBank, gerçekleştirilen DPR seküritizasyon işlemi sayesinde uluslararası piyasalardan toplam 2 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağladı. Vadeleri 4 ve 5 yıl olmak üzere iki dilimden oluşan ve toplam 9 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirilen bu işlem, Türk bankaları arasındaki hem tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi hem de yine tek seferde gerçekleştirilen en büyük fonlama işlemi olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi ve VakıfBank’ın sahip olduğu dayanışma ruhuyla bölgede hayatın normale dönmesi için gereken tüm desteği verdiğini belirtti.

Nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz

Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olarak sürdürülebilir finansal hizmet anlayışlarını ön planda tutarak güçlü teknolojik altyapılarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Üstünsalih, "İlk çeyrek finansal sonuçlarımız da bankamızın güçlü konumunu bir kere daha ortaya koydu. Aktif büyüklüğümüz, sağladığımız kredi destekleri, mevduatlarda ulaştığımız nokta ve gerçekleştirdiğimiz yurt dışı finansman işlemleri ile yıla hızlı bir başlangıç yaparak milli ekonomiye desteğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 69’uncu yaşımızda da ülkemizin ekonomisini büyütmeye ve toplumun tüm kesimlerine ulaşırken nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.