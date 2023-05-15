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Cumhurbaşkanı adaylarının en fazla ve en az oy aldığı iller

Cumhurbaşkanı adaylarının en fazla ve en az oy aldığı iller

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların en fazla ve en az oy oranına sahip olduğu iller de belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Tunceli'de ve Cumhurbaşkanı adayı Oğan da Iğdır'dan en fazla oy oranına sahip oldu…

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Türkiye’de seçimin galibi çıkmadı, her şey ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde 49,51 oy oranıyla ilk sıradaki yerini alırken, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 44,88’de kaldı. Sinan Oğan ise ilk turu 5,17 yüzdesi ile tamamladı.

İkinci tur 28 Mayıs'ta

28 Mayıs Pazar günü ikinci kez sandık başına gidecek olan seçmen, cumhurbaşkanı adaylarının en fazla ve en az oy oranına sahip olduğu illeri de merak etti.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta, Kılıçdaroğlu Tunceli'de ve Oğan da Iğdır'dan en fazla oy oranına sahip oldu.

Türkiye'de seçim sonuçları

Liderlerin oy oranları
Oranlarla ilgili sonuçlar şu şekilde oluştu:

Recep Tayyip Erdoğan

En fazla oy aldığı il: Bayburt (38 bin 754) %78,86

En az oy aldığı il: Tunceli (9 bin 178) %16,20

Kemal Kılıçdaroğlu

En fazla oy aldığı il: Tunceli (45 bin 457) %80,26

En az oy aldığı il: Bayburt (7 bin 560) %15,38

Sinan Oğan

En fazla oy aldığı il: Iğdır (12 bin 304) %11,94

En az oy aldığı il: Batman (3 bin 941) %1,20

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