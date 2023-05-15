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Ahmet Davutoğlu: Biz bitti demeden bitmez

Ahmet Davutoğlu: Biz bitti demeden bitmez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçmene kendilerini yeterince anlatamadıklarını belirterek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

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Millet İttifakı'nın liderlerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimleri değerlendirdi.

"Biz bitti demeden bu süreç asla bitmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenoyu alamadığını belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Erdoğan güvenoyu alamamıştır. Toplumun yarısı onun düzenine hayır demiştir. Değişim talebini sandığa yansıtmıştır.

Şu anki sistemin tek olumlu tarafı seçmene ikinci şans vermesidir.

Bazı konulardaki tutumumuzu size yeterince aktaramadığımızı fark ettik.

Hüzünle geceyi kapattınız ama biz bitti demeden bu süreç asla bitmeyecek."

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