Şirin Payzın'dan ikinci tur için motivasyon paylaşımı

Fransa ve Brezilya'daki seçimleri örnek göstererek ikinci turda kazanılabileceğini belirten Şirin Payzın, iki ülkede de seçimi ilk turu önde bitiren adayların kazandığı ayrıntısını unuttu.

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Seçmen 14 gün sonra 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek. İlk turda yüzde 49,50 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44,89 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Seçimden önce şişirme anketlerle havaya giren muhalefette, 2 buçuk milyon oy farkı büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

Muhalif kanaat önderleri ve gazeteciler, bu moral bozukluğunu ortadan kaldırmak için farklı argümanlarla moral pompalamaya başladı.

"Fransa ve Brezilya'da seçim ikinci turda kazanıldı"

Gazeteci Şirin Payzın da Fransa ve Brezilya seçimlerini örnek gösterdi.

Bu ili ülkede de seçimin ikinci turda kazanıldığını belirten Payzın, şu ifadeleri kullandı:

Fransa’da seçimler 2. Tura kaldı, Brezilya’da seçimler 2. Tura kaldı… Demokrasi diyorsak 2. turu bir felaket, dünyanın sonu olarak kabul etmemek gerekiyor… Fransa’da Macron, Brezilya’da Da Silva 2. Turda kazandı..



Şirin Payzın'ın yanlış hesaplı motivasyonu

Payzın'ın unuttuğu şey ise iki ülkede de ilk turu önde tamamlayan adayın ikinci turda kazanmasıydı.

Brezilya seçimlerinde ilk tur:

Lula da Silva: 47,94

Jair Bolsonaro: 43,62

Brezilya seçimlerinde ikinci tur:

Lula da Silva: 50,90

Jair Bolsonaro: 49,10

Fransa seçimlerinde ilk tur:

Emmanuel Macron: 27,84

Marine Le Pen: 23,15

Fransa seçimlerinde ikinci tur:

Emmanuel Macron: 58,5

Marine Le Pen: 41,4