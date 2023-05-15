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HABER /  POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu: Çok daha fazla koşacak ve kazanacağız

Temel Karamollaoğlu: Çok daha fazla koşacak ve kazanacağız

İlk turdaki büyük hezimetten sonra ilk kez konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ikinci turda mutlaka kazanan taraf olacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartını hiçbir adayın karşılamaması sonrası 28 Mayıs'ta sandıklar bir kez daha kurulacak.

İlk turda ise muhalefetin açık ara geride kaldığı tabloda büyük bir hayal kırıklığı var. Millet İttifakı'nda liderler ilk açıklamalarını yapıyor.

Bu kapsamda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak ikinci turu kazanacaklarını söyledi.

"Yorulmak, kızmak, küsmek yok! Kazanacağız"

Karamollaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Kazanacağız inşallah! İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah!

2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah! Haksız ithamları çürütecek, algı oyunlarını bozacak ve kazanacağız!

Yorulmak, kızmak, küsmek yok! Kazanacağız!"

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