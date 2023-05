AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'a seçim tepkisi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası yaptığı açıklamada İmamoğlu ve Yavaş'a çok sert tepki gösterdi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Milletimize yalan beyanda bulundular" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çok sert tepki gösterdi.

"Yüzde 90'a yakın katılım dünyada çok önemli bir yere sahiptir"

"Seçimin ikinci turu kapsamında bütün her şeyi değerlendirdik. Kampanyamızı yürüteceğiz. Siyasi irade sonucu tayin edecek. Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen Türkiye'nin büyük demokrasi tecrübesi olmuştur. Vatandaşlarımızın demokrasiye olan inancı bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Sandığın korunması hangi düşünceye sahip olurlarsa olsunlar çok önemlidir. Siyasi tarihin esas konusu budur. Vatandaşlarımızın bu iradesi darbelerle, muhtıralarla, askeri yargı vesayeti baskılarıyla sürekli olarak engellenmiştir. Vatandaşlarımız bütün baskı, engelleme ve provokasyonlara rağmen güçlü bir şekilde sandık iradesini koruyarak geleceğe demokrasi olarak bakmıştır. Gelinen noktada görünmektedir ki yüzde 90'a yakın katılım dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Her bir insanımızın birer siyasi özne olarak bu demokrasinin kökleştirilmesine önemli bir katkı vermiştir. Bütün vatandaşlarımızın verdiği hassasiyet son derece dikkat çekici olmuştur. Bu demokrasi kazanımlarımızı zenginleştiren her bir vatandaşımıza bir kere daha şükranlarımızı arz ediyoruz."

"İmamoğlu ve Yavaş milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır"

"Oyların sayılmaya başlanmasından itibaren bir kampanyayla karşı karşıyayız. Bir CHP klasiği yine önümüze getirildi. Oldu bitti ile aday ilan ediliyor. Aday olan insanlara karşı sindirme ve dayatma faaliyeti yürütülüyor. Listeler yayınlanıyor. Bütün antidemokratik refleksleri sergiliyorlar. Dün çıktılar ekrana Anadolu Ajansı'ndaki verilen manipülasyon olduğunu iddia ettiler. Yavaş ve İmamoğlu şöyle bir cümle kullandı, '13. Cumhurbaşkanımızın Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz' dediler. Dün ilk açıklamamızda söyledik bu yapılan şey milli iradeye dönük yetki gaspıdır. Sandıklar tecelli etmeden bu ifadelerin ortaya konulması demokrasi adabı olarak bir yanlıştır. Bir özür bekledik ama daha sonraki açıklamalarında da buna devam ettiler. Yaptıkları yanlışı daha sonrada temennimizi ifade ettik diyerek üstünü örttüler. Anadolu Ajansı verilerinden bizim yaklaşımımıza kadar bir dayatma içine girdiler. Sonuç olarak ne oldu? Dün bir tane manipülasyon yapılmış oldu. Milletimize, vatandaşlarımıza karşı sahte ve doğru olmayan bilgi tek bir kanaldan CHP'den verildi. Herkes gördü ki aslında manipülasyonun olduğu yegane veri akışı İmamoğlu ve Yavaş'ın ortaya koyduğu beyannamelerdir. Dün itibariyle söyledikleri şeylerin tamamı yanlış çıkmıştır. Bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar."

"Seçime terör örgütleri ve Batı'dan birçok müdahale yapılmaya çalışıldı"

"Pek çok müdahale yapılmaya çalışıldı seçime. Terör örgütleri ve Batı'dan. Milletimiz ise bütün bu etkileri iteleyerek sandıklarına sahip çıktı. Açık ara olmamıza rağmen bütün bu süre boyunca hep şunu söyledik tam olarak tablo gözükünceye kadar herhangi bir veri kesin değildir. Neticede Türkiye sandık kurmanın, bütün dünyada siyasi katılımın çok aşağı düştüğü bir dönemde çok üstün bir katılımla dünya demokrasileri içinde son derece önemli değerlere sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir."

"Biri sağa sola mermi attı, biri de bugün masa yumrukladı"

"Bu kampanya sürecinin başladığı günden bugüne iki tane sembol ortaya çıktı. Bir tanesi karşımızdaki ittifakın genel başkanlarından biri sağa sola mermi atmıştı. Bugün de yine bir genel başkandan biri masa yumrukladı. Haftalardır bize defalarca 'seçimde olumsuz sonuç alırsanız tepkiniz ne olacak?' diye. Biz dedik ki, bizim geçmişimizde sandık ve seçim sonucu tanımama gibi bir leke yok. Ama karşımızdakilerde bunlar var. Asıl sorulması gerekenin karşımızdakiler olduğunu belirtmiştik. Bugün de halkımıza karşı yalan beyanda bulunmalarına rağmen, sahte verilerle seçim sonucu ve cumhurbaşkanı ilan etmelerine rağmen bugün yine bizi suçlamaya devam ettiler. Demokrasiyle olan ilişkileri bakımından ne kadar dayatmacı oldukları ilk sıkışıklıkta ve kriz anında hemen ortaya çıkmaktadır. Biz dünkü o saygısızlığa rağmen açık ara önde olmamıza milli iradenin sonucu beklesin ve müsterih olsun diye ifade ettik."