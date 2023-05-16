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Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi'nde H.Y., M.K., Y.E.U., C.Ö. ve B.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y., M.K. ve Y.E.U. bıçakla yaralandı.

Göğüs kısmından yaralanan H.Y. kaldırıldığı Numune Hastanesin'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.K. ve Y.E.U. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zanlılar C.Ö. ve B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. H.Y.'nin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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