Yeni Meclis'in 'en'leri! En genç vekil hangi partide? En yaşlı vekil kim? Kaç kadın vekil olacak?

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri sonrası Meclis 28. Yasama Dönemine hazırlanıyor. En genç milletvekili hangi partiden seçildi? En çok kadın milletvekili olan parti hangisi? Meclis'in en yaşlı ismi kim oldu? İşte Meclis'in 'en'leri...

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, 28. Yasama Döneminde TBMM’de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak. Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis’e taşırken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili ile Meclis’te yer alacak.

En genç vekil AK Parti'den

Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir (25) parlamentonun en genç milletvekili olacak. 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçiminde İstanbul 3. Bölgeden milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AK Parti, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.

30 yaş altı milletvekilleri...

İstanbul 3. Bölgeden milletvekili seçilen Rümeysa Kadak’ın (27) yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı (29) ve İzmir 2. Bölgeden milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da (30) parlamentodaki yerini almış olacak. Yeşil Sol Parti’den ise Mardin’den aday gösterilen 28 yaşındaki psikolog Beritan Güneş Altın genç milletvekilleri arasında yer buldu.

Meclis'in en yaşlısı Devlet Bahçeli

En yaşlı milletvekili olan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli’nin, yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Meclis Başkanı seçimi yapılıncaya kadar Geçici Başkanlık görevini yapması bekleniyor. Geçici Başkan, yeni başkan seçimine kadar Meclis Başkanı yetkilerine sahip olacak.

Yeni parlamentoda Devlet Bahçeli’nin yanı sıra en yaşlı üye olarak, aynı yıl doğumlu olan Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de yer alacak.

Meclis'te kaç kadın vekil olacak?

Bu arada, 28. Dönem Parlamentosunda 479 erkek, 121 kadın milletvekili görev yapacak. AK Parti’den 50, MHP’den 4, CHP’den 30, İYİ Partiden 6, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden (Yeşil Sol) 30, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) ise 1 kadın milletvekili Meclis’te yer alacak.

En çok hangi meslekten ekil var?

Yeni parlamentoda hekimden sosyoloğa, sporcudan pilota, öğretmenden çiftçiye birçok meslek grubundan milletvekilli görev yapacak. Milletvekillerinin çoğu avukatlık mesleğinden gelirken, bunu, mühendisler izliyor.

28. Yasama Dönemi parlamentosunda iş insanı, doktor, diş hekimi, gazeteci, eczacı, ekonomist, arkeolog, hemşire ve fizyoterapist milletvekilleri de yer alacak.