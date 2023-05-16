Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yanılgısı...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı seçim sonuçlarıyla ilgili Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Kılıçdaroğlu neden Erdoğan'ın çok gerisinde kaldı? Yaptığı hatalar neydi? Hesap hatası yaptığı başlıca konular hangileriydi? İşte cevapları...

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CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi oyunu artırsa da partisinin oyunda yaprak kımıldamadı. "Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının belki de en iyi performansını sergiledi. Çok çalıştı. Fazlasıyla ataktı" diyen Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin nedenlerini madde madde yazdı. İşte Kılıçdaroğlu'nun kişisel oyunun, Erdoğan’ın çok gerisinde kalması ve CHP'in oylarında ise yaprak kımıldamamasının nedenleri...

Babacan ve Davutoğlu yanılgısı...

- Kendi partisinin oyunu arttırmadan, kurguyla seçimi kazanabileceğine inandı.

- Babacan ve Davutoğlu’nun halkta bir karşılığı olabileceği yanılgısına düştü.

- Kaybettiği hiçbir seçimin ardından gitmesini bilemedi.

- Yıllardır bir türlü “Ben yapamıyorum, yapabilecek olan gelsin” diyemedi.

- Bütün uyarılara karşın kendi adaylığı konusunda ısrar etti.

Dindarları Temel Dede ile...

- Dindarları Temel Dede’yle, liberalleri Babacan’la, AK Partilileri Davutoğlu’yla avlayabileceğini düşündü.

- Muharrem İnce’yi ta en başta saflarına katamadı.

- HDP’nin getireceği kadar götüreceği olabileceğini göremedi.

- HDP meselesini topluma şeffaf biçimde izah edemedi.

- Bir kez olsun FETÖ demedi.

- Toplumda yükselen milliyetçi dalgayı fark edemedi.

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