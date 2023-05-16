Sinan Oğan 'destek' için 5 şart açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı yüzde 5.17 oyla seçimin 2. tura kalmasında etkili olan ATA İttifakı cumhurbaşkanı Sinan Oğan, 2. turda destek vereceği adaya 5 şartı olacağını, kırmızı çizgisinin ise “terör örgütleri ile mesafe” olduğunu açıkladı. İşte Sinan Oğan'ın şartları.

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Sinan Oğan, yüzde 5.17 oranı ile 2 milyon 829 bin 634 seçmenin oyunu kazanarak, cumhurbaşkanlığı ikinci turunun kilit isim konumuna geldi. Sinan Oğan'ın ikinci tur için kimin destekleyeceği merak edilirken, ilk olarak ATA İttifakı ortakları Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi’nin Genel Başkanları ile bir istişare yapacak.

Ümit Özdağ kilit rol oynayacak

Bu süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutumu da kilit rol oynayacak. Oğan, genel başkanların ardından tabanına yönelecek. Kendisini Cumhurbaşkanı adayı göstermek için imza veren kanaat önderleri ile toplantı yapacak. Bu toplantılarda çıkan sonuca göre de 14 günlük sürecin yol haritası belirlenecek.

İşte Sinan Oğan'ın ilk 5 şartı....

Oğan, destekleyeceği aday konusunda beş olmazsa olmaz şart belirledi. Bunlar, Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği, Madde 66’da yer alan Türklüğün Anayasa’dan çıkarılma girişiminin karşısında set kurulması, 13 milyon sığınmacının gönderilmesi, son ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz, enflasyon, sonuç sarmalından kurtulması ve terör örgütleri ve onların siyasi yapıları ile arasına mesafe konulması oldu.

İlk 5 şarttan sonraki 'kırmızı çizgisi'...

Bu şartlar karşılanmadan ikinci aşamaya geçilmeyeceği öne sürüldü. “FETÖ, PKK ve Hizbullah terör örgütü başta olmak üzere terör örgütleri ile mesafe olmazsa olmazlarımız, bundan sonra diğer meseleler konuşulacak” diyen Oğan, “HÜDAPAR’ı eleştirdiniz nasıl okumalıyız bu süreci” sorusuna da “Terör örgütlerinin, onun siyasi uzantılarının Meclis’e taşınmasına karşıyız. Terör örgütüyle arasına mesafe koymayan zaten gelmesin” karşılığını verdi.