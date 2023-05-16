Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu şişirilmiş balonmuş! CHP'li isim yazdı...

Millet İttifakı'nda seçim sonuçları büyük hüsrana neden olurken, suçlu arama çalışmaları da hızlandı. Kemal kılıçdaroğlu, ilk kurban olarak Onursal Adıgüzel'i seçerken, Halk TV yazarı Mehmet Tezkan da faturayı DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na kesti: Babacan ve Davutoğlu şişirilmiş balonmuş!...

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Millet İttifakı'nda seçim başarısızlığının faturası kesilecek kişi ve gruplar aranıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı. Adıgüzel ise "istifa ettim" dedi. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan ise faturayı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na keserek, “Babacan ve Davutoğlu şişirilmiş balonmuş” diye yazdı.

CHP oylarında milim kımıldama yok

“İlk turun galibi tartışmasız Erdoğan’dır” görüşünü savunan Tezkan, “Kılıçdaroğlu’nun yüzde 49, Erdoğan’ın yüzde 45 oranında oy alması beklenirken ne oldu da tam tersi oldu?” sorusunu irdelediği yazısında şunları kaydetti: "CHP’nin oy oranında milim kımıldama yok… "

Saadet, DEVA, Gelecek 3 puan mı getirdi?

"Şimdi denilecek ki yüzde 22’den yüzde 25’e çıktı bünyesine aldığı partiler üç puan getirdi… Hayır… 2015 seçimlerinde CHP’nin oyu yüzde 25’ti… Ekonomik buhran yaşanırken, iktidarın beceriksizleri ayyuka çıkmışken CHP’nin hiç olmazsa eski oylarına dönmesi normal değil mi? Zaten CHP’nin kemik kitlesi bu kadardır; yüzde 23/24/25…

Üç partinin karşılığı: Sıfır...

"Ama bu kez seçime farklı girdi… Bünyesine Saadet Partisi’ni, Gelecek Partisini , Demokrat Partiyi, DEVA’yı alarak girdi… DEVA’ye 13, Gelecek Partisi ile Saadet’e 10’ar, DP’ye de 3 milletvekilliği verdi. Garantili yerlerden kontenjan açtı. Yani 36 milletvekilliğini sundu. Karşılığında onlardan kaç oy geldi? Sıfır…

AK Parti'lileri peşlerine düşüremediler

Demek ki Babacan’ın da, Davutoğlu’nun da tabanı yokmuş. AKP’den kimseyi peşlerinden sürükleyememişler. Şişirilmiş balonmuşlar. Kağıttan kaplanmışlar… Kendilerini iyi pazarlamışlar!...”